Аутор:АТВ редакција
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Рукометни клуб Борац м:тел упутио је отворено писмо јавности, Градској управи Града Бањалука, ЈУ СЦ „Борик”, ресорном министарству и гранским савезима, упозоравајући на потпуни поремећај третмана спортских колектива у бањалучком спортском храму због све чешћег уступања термина комерцијалним и естрадним манифестацијама.
Истичући да су премијерлигашке екипе усред такмичарске сезоне остајале без тренинга и по седам дана, из бањалучког великана наглашавају да то више није питање комфорности, већ директно угрожавање резултата, ризик од повреда, узалудно трошење новца спонзора и прекид рада са стотинама дјеце и омладинаца.
"Почетком новембра смо упозорили да усред такмичарске сезоне остајемо без термина за тренинге и утакмице због сајмова и комерцијалних манифестација. Било је периода када су премијерлигашке екипе и до седам дана остајале без тренинга у дворани. То није питање комфора. То значи лошију припрему, већи ризик од повреда, узалуд потрошен новац спонзора и прекинут рад са дјецом и омладинцима који тренирају у нашем клубу", навели су из РК Борац м:тел.
Из бањалучког клуба захвалили су се свима који су подржали њихове захтјеве, посебно истичући подршку коју им је пружио предсједник Републике Српске Саво Минић.
"Захваљујемо свима који су подржали наш захтјев, укључујући предсједника Републике Српске, господина Саву Минића, који је оцијенио да је недопустиво да клубови усред сезоне остају без термина и подржао да се ово питање трајно уреди. Поздрављамо и приједлог Градске развојне агенције Бањалука о изградњи сајамско-манифестационог центра", рекли су из клуба.
У саопштењу су изнесени прецизни приједлози рјешења за Градску управу и управу дворане: најава отказивања термина најмање 40 дана унапријед, ограничавање неспортских активности током сезоне на максимално четири дана мјесечно, јасна писмена дефиниција јавног интереса, те покретање изградње сајамског простора и нове рукометне дворане капацитета од 250 до 500 мјеста.
"Најава отказивања термина мора бити најмање 40 дана унапријед, јер се такмичарски календар прави мјесецима унапријед. Тражимо да Град јасно и писмено утврди критеријуме по којима се једна манифестација сматра догађајем од јавног интереса, јер манифестација чији организатор наплаћује излагачки простор или улазнице не може аутоматски имати предност над утакмицама клубова који Бањалуку представљају у домаћим и европским такмичењима. Тражимо и изградњу сајамског простора и нове дворане, јер дворана на Лаушу нема прописане димензије, а паркет у Буџаку је пропао", казали су из РК Борац м:тел.
Из црвено-плавог табора посебно су се осврнули на оркестрирану кампању и покушаје негативног етикетирања дуа Дарко Савић - Милан Ђајић након њиховог гостовања на АТВ-у.
"Након гостовања клупских челника Дарка Савића и Милана Ђајића на АТВ-у, организатори појединих комерцијалних догађаја у градским дворанама почели су да воде оркестрирану кампању против поменутог двојца. Овим путем им поручујемо да се не планирамо бавити њима као појединцима, комуницирати са истима и заједно се ваљати у блату у које покушавају да нас увуку. Наш проблем није ничији укус за музику и естетику, већ чињеница да се термини отказују по пар дана унапријед", истакли су из клуба.
Подвукли су да новац и профит не могу бити једини аршин у јавним установама, правећи јасну разлику између манифестација од јавног значаја и чистог комерцијалног закупа.
"Док год је СЦ 'Борик' ЈАВНА установа, не може се плаћањем и профитом правдати све. Ђурђевдански фестивал, Дан Републике, Сајам књиге, фолклорне смотре… све су то догађаји који припадају Јавној установи СЦ 'Борик' и подижу квалитет јавног живота, иако нису спортски догађаји. Али у јавној установи, новац није оправдање за безусловно одржавање комерцијалних догађаја, поготово оних који не оплемењују јавни простор, чак напротив", јасни су из РК Борац м:тел.
Из бањалучког великана на крају су позвали све надлежне на хитан разговор прије усвајања годишњег плана коришћења дворане.
"Остајемо отворени за разговор са Градском управом, СЦ 'Борик' и свим корисницима дворане. Спремни смо да учествујемо у изради правила и да помогнемо да се она спроведу. Очекујемо да се наши захтјеви размотре прије усвајања плана коришћења дворане за наредну сезону. 'Борик' је прије свега спортски центар, са свим припадајућим објектима. Тако треба и да остане", поручили су из Рукометног клуба Борац м:тел.
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