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Вања Грбић: "Предаја је гора од пораза"

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АТВ редакција
14.11.2026 21:00

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Вања Грбић
Фото: ATV

„Предаја је гора од пораза“, била је главна порука мотивационог предавања легендарног одбојкаша Вање Грбића. Да спорт и електротехника могу заједно, показало је његово гостовање на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву.

Опширније у видео прилогу...

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Тагови :

Одбојка

Сарајево

Вања Грбић

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