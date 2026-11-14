Вања Грбић: "Предаја је гора од пораза"

Аутор:АТВ редакција
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„Предаја је гора од пораза“, била је главна порука мотивационог предавања легендарног одбојкаша Вање Грбића. Да спорт и електротехника могу заједно, показало је његово гостовање на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву.
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