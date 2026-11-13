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Шок: Партизан се распао, највеће појачање ипак остало у клубу

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АТВ редакција
13.11.2026 18:55

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Lopta, rukomet
Фото: Pixabay

Девето коло Аркус лиге отворено је дербијем у дворани „Зорка“. Металопластика је дочекала Партизан, а јавност је занимало ко ће то изаћи на терен у црно-бијелом дресу.

Нови тренер Марко Павловић извео је на терен екипу у саставу: Лука Кривокапић, Андреј Трнавац, Вања Радојевић, Мигел Санчез-Мигалјон, Младен Шотић, Брана Мирковић, Вукашин Бабић, Илија Абутовић, Симо Шијан, Иван Мићић, Урош Гугoљ, Филип Кочановић, Петар Иванић, Милија Паповић, Лазар Анђелковић и Аљоша Дамјановић.

Изненађење је свакако било највеће инострано име које је појачало клуб ове сезоне. Мигел Санчез Мигалјон једини је странац који је остао у клубу и он је, као двоструки освајач медаља на Олимпијским играма, за сада остао у екипи.

Кога све нема?

Знали смо да је Милош Кос отишао у Вецлар, Никола Црноглавац у АЕК, Сергеј Иванов у Мешков Брест, као и да су екипу напустили сви странци осим Мигела Санчеза Мигалјона, који је ипак остао у клубу. То ипак значи да је ово, за стандарде Аркус лиге, и даље јак тим.

Партизан је овај меч дочекао на врху табеле Аркус лиге са 14 бодова, максималним учинком из седам кола, али одмах иза њега ту су Војводина са 14 бодова, као и Металопластика са 13, док Динамо из Панчева има 13 бодова.

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Тагови :

РК Партизан

рукомет

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