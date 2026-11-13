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Каратисти Врбаса освојили шест медаља на Балканском првенству у Истанбулу

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АТВ редакција
13.11.2026 21:07

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Карате клуб Врбас
Фото: ATV

Каратисти бањалучког Врбаса, уз тренерску команду Бориса Јеличића, домогли су се шест медаља на Балканском првенству у Истанбулу. Бронзана одличја у појединачној конкуренцији освојили су Немања Јеличић, Лука Пејић и Тамара Ђогатовић.

Опширније у видео прилогу...

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Тагови :

Карате

Врбас

Немања Јеличић

Тамара Ђогатовић

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