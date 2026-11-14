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Трећи "Бањалука челенџ" окупио 470 такмичара

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АТВ редакција
14.11.2026 21:42

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Карате
Фото: ATV

У дворани Борик данас је одржан Трећи међународни Бањалука челенџ. Турнир који је окупио преко 470 такмичара у ђијуђици. И овај пут на татамију су се нашли такмичари свих узрасних категорија, а они најмлађи и најискренији. Сви имају једну жељу. Освојити медаљу.

Опширније у видео прилогу....

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Тагови :

Карате

Бањалука

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