Трећи "Бањалука челенџ" окупио 470 такмичара

Аутор:АТВ редакција
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У дворани Борик данас је одржан Трећи међународни Бањалука челенџ. Турнир који је окупио преко 470 такмичара у ђијуђици. И овај пут на татамију су се нашли такмичари свих узрасних категорија, а они најмлађи и најискренији. Сви имају једну жељу. Освојити медаљу.
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