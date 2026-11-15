Бруталан нокаут: Бивши УФЦ борац заспао након само 64 секунде

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Борилачка организација ПФЛ приредила је прави спектакл у „Кока-Кола арени“ у Дубаију, гдје је публика већ током уводног програма приредбе била на ногама након чак шест сјајних прекида.
Најимпресивнији тренутак прелиминарног дијела вечери виђен је у главној уводној борби између Конора Хјуза и бившег УФЦ борца Шема Рока, којем је ово био први улазак у кавез након што је у марту ове године отпуштен из најјаче свјетске ММА промоције.
Повратак на велику сцену претворио се у праву ноћну мору за Рока, пошто га је Хјуз брутално нокаутирао за само 64 секунде и оставио непомичног на средини октагона.
Рок је од самог почетка борбе кренуо изузетно непромишљено и без гарда јурнуо према противнику, што је Хјуз спремно дочекао и сурово казнио.
Прецизна комбинација лијевог крошеа из контре и снажне деснице погодила је право у браду бившег УФЦ борца, који се истог тренутка срушио лицем према поду без икакве реакције.
Иначе, ову велику приредбу у Дубаију предводи окршај за свјетску титулу у тешкој категорији између актуелног шампиона Вадима Немкова и изазивача Сергеја Билостењија.
Shem Rock just got SLEPT by Connor Hughes in his first fight after being cut from the UFC
Holy sh*t 😳 #PFLDubai https://t.co/qDkrCiQtvH— Championship Rounds (@ChampRDS) November 14, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
11 ч0
Остали спортови
12 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму