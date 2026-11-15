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Бруталан нокаут: Бивши УФЦ борац заспао након само 64 секунде

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АТВ редакција
15.11.2026 08:06

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Бруталан нокаут: Бивши УФЦ борац заспао након само 64 секунде
Фото: screenshot / x

Борилачка организација ПФЛ приредила је прави спектакл у „Кока-Кола арени“ у Дубаију, гдје је публика већ током уводног програма приредбе била на ногама након чак шест сјајних прекида.

Најимпресивнији тренутак прелиминарног дијела вечери виђен је у главној уводној борби између Конора Хјуза и бившег УФЦ борца Шема Рока, којем је ово био први улазак у кавез након што је у марту ове године отпуштен из најјаче свјетске ММА промоције.

Повратак на велику сцену претворио се у праву ноћну мору за Рока, пошто га је Хјуз брутално нокаутирао за само 64 секунде и оставио непомичног на средини октагона.

Рок је од самог почетка борбе кренуо изузетно непромишљено и без гарда јурнуо према противнику, што је Хјуз спремно дочекао и сурово казнио.

Прецизна комбинација лијевог крошеа из контре и снажне деснице погодила је право у браду бившег УФЦ борца, који се истог тренутка срушио лицем према поду без икакве реакције.

Иначе, ову велику приредбу у Дубаију предводи окршај за свјетску титулу у тешкој категорији између актуелног шампиона Вадима Немкова и изазивача Сергеја Билостењија.

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Тагови :

УФЦ

nokaut

Дубаи

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