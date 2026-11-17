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Нови директор и главни и одговорни уредник новинске агенције Танјуг је Николина Ракић, бивши уредник РТС-а.
Ракићева, која преузима ову дужност након одласка Јоване Јоксимовић, саопштила је да дужност директора и главног и одговорног уредника Танјуга преузима са великим поштовањем према историји и значају институције.
Она је навела да је њена визија Танјуг који чува озбиљност и поузданост агенцијског новинарства, а истовремено храбро улази у нову медијску еру.
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Најавила је унапређење квалитета и разноврсности садржаја, развој телевизијског програма, снажније дигитално присуство и стварање нових информативних формата прилагођених генерацијама које вијести све мање траже на традиционалним платформама, преноси Срна.
Јована Јоксимовић поднијела је јуче оставку на мјесто директора и главног уредника новинске агенције Тањуг и након шест година напустила ову агенцију и истоимену телевизију.
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