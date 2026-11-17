Аутор:АТВ редакција
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Канцеларија за контролу стране имовине америчког Министарства финансија издала је посебну лиценцу којом се одобравају трансакције за продају компанија Нафтне индустрије Србије у Бугарској и Румунији, јавио је РТС.
Према условима лиценце, новац који НИС оствари од тих продаја мора да буде уплаћен на блокирани рачун у САД, на који ће се обрачунавати камата.
ОФАК је издао мађарском МОЛ-у и компанији "МОЛ Сербија инвестмент" додатну лиценцу у вези са могућим стицањем власничког удјела у компанији НИС. Лиценца важи до 28. фебруара 2027. године.
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САД су увеле санкције НИС-у 9. октобра 2025. године због већинског руског власништва, преноси Срна.
У току су преговори о продаји већинског руског удјела у НИС-у мађарском МОЛ-у.
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