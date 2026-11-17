Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво је наложило прикупљање доказа након што је више дјеце пало на покретним степеницама у Тржном центру Галерија у Београду.
Увиђај је обавио дежурни јавни тужилац у присуству полицијских службеника, а наложено је и прибављање снимака са сигурносних камера, као и документације о пуштању у рад и одржавању покретних степеница.
Како је саопштено, јавни тужилац је извршио увид у снимке видео-надзора на лицу мјеста, а наложено је и обављање разговора са учитељицама, директором школе и овлашћеним представницима Тржног центра Галерија.
Увиђај је обављен у присуству припадника Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе за град Београд, Управе криминалистичке полиције, Осмог одјељења и Полицијске станице Савски вијенац.
У циљу утврђивања свих околности под којима је дошло до пада дјеце, тужилаштво је затражило прикупљање свих расположивих доказа, посебно документације која се односи на исправност, пуштање у рад и одржавање покретних степеница.
Након достављања извјештаја и медицинске документације о повредама које су дјеца задобила, тужилаштво ће донијети одлуку о даљем поступању, о чему ће јавност бити благовремено обавијештена.
(Телеграф)
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