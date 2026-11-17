Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе за град Београд, идентификовали су Марију Радовановић која је данас око 8.50 часова, испред Дома Народне скупштине Републике Србије, на степеништу, полила јогуртом, у том тренутку будућу народну посланицу Лидију Вукићевић приликом њеног уласка у Дом Народне скупштине Републике Србије.
Против Марије Радовановић ће бити предузете мјере сходно Закону о јавном реду и миру.
Поводом наведеног догађаја извршене су консултације са дежурним јавним тужиоцем Вишег јавног тужилаштва у Београду, који се изјаснио да у радњама женског лица које је полило Лидију Вукићевић, нема елемената кривичног дјела за које се гони по службеној дужности, пише Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
6 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму