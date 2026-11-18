Аутор:АТВ редакција
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Глумица Ен Хатавеј и филмски продуцент Адам Шулман добили су треће дијете, а новопечена мама усликана је са бебом током шетње Њујорком.
Холивудска звијезда (43) родила је треће дијете, које је добила са супругом Адамом Шулманом. Глумица је усликана како брижно пази на новорођенче током шетње Њујорком, чиме је потврђено да је беба стигла на свијет.
На фотографијама до којих је дошао портал ТМЗ, Ен Хатавеј виђена је сама, са осмијехом на лицу, док у носиљци за бебе носи новорођенче.
Звијезда филмова „Принцезини дневници“ и „Јадници“ још није званично објавила рођење трећег дјетета, нити је открила његово име и пол.
Оскаровка већ има двојицу синова са Адамом – десетогодишњег Џонатана и Џека, који овог мјесеца пуни седам година.
Ен је вијест о трудноћи подијелила још у јуну путем занимљивог снимка на Инстаграму, на којем је показала труднички стомак.
У видеу се појавила обучена у лепршаву бијелу сукњу и кратки топ, а затим спустила руке како би открила стомак, уз опис: „Бебо, твоја сам“.
Два мјесеца касније поносно је прошетала труднички стомак црвеним тепихом на премијери остварења „The End of Oak Street“, гдје је носила фармерке ниског струка у комбинацији са лепршавом блузом.
Тада је стала на крај нагађањима на интернету објавивши снимак припрема за премијеру уз поруку: „Лажна коса, прави стомак“.
Ен Хатавеј и Адам Шулман вјенчали су се у Калифорнији у септембру 2012. године. Првог сина Џонатана добили су у марту 2016, док је њихов други син Џек рођен у новембру 2019. године.
(Курир)
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