Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Емина Јаховић говорила је свом приватном и пословном животу, а дотакла се и скандала који посљедњих мјесеци тресе Турску, а везан је за породицу њеног бившег супруга.
Наиме, супруга њеног бившег партнера Мустафе Сандала, Мелис Сутшуруп, оптужена је да је проневјерила скоро 200 милиона евра из ликвидационих фондова, преноси б92.
Емина је сада први пут прокоментарисала ту ситуацију.
"То су неке ствари са којима ни он нема везе, заиста. Знам да се о томе пуно пише, али се сада воде судски процеси, а ја нисам толико упућена у цијели случај, јер ме то искрено и не занима, нити је моја ствар. Знам да он нема неке везе са тим, а ми као породица немамо посљедица због тога", рекла је пјевачица.
Емина је први пут отворено говорила и о операцији носа и признала да је њена мајка била велики противник тога.
Пјевачица је распродала два концерта у Сава центру, којима ће наставити низ успјешних наступа.
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