Аутор:АТВ редакција
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Њемачка савезна полиција је почетком ове седмице, током контроле у близини граничног прелаза код Хербранца, идентификовала три особе за којима је била расписана потјерница. Међу њима је био држављанин Босне и Херцеговине, настањен у Ворарлбергу.
Три особе које су се налазиле на потјерницама откривене су у само два дана током контрола њемачке савезне полиције на граници код Хербранца. Међу њима се нашао и 31-годишњак са пребивалиштем у Ворарлбергу, за којим је била расписана потјерница због неизмирене новчане казне у Њемачкој, изречене због крађе.
За 31-годишњег мушкарца, који има босанскохерцеговачко држављанство и живи у Ворарлбергу, уобичајена полицијска контрола завршила се веома скупо. Полицајци су га зауставили након уласка у Њемачку код Хербранца и утврдили да је тражен због ранијег кривичног дјела крађе.
Тражена особа дуговала је још 3.500 евра. Око 1.000 евра платио је сам, док је преостали износ намирио његов познаник. Након тога је становнику Ворарлберга дозвољено да настави путовање, пишу Независне новине.
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