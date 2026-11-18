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Бугарска је открила петогодишњу хакерску операцију којом је приступљено више десетима милиона страница докумената у државној бази података, саопштено је данас из Министарства за иновације и дигиталну трансформацију.
Према ријечима министра за иновације и дигиталну трансформацију Ивана Василева, од 2021. године скинуто је више од 130 гигабајта или 62 милиона страница, али до сада није откривен ниједан доказ да су угрожени лични подаци бугарских држављана.
Василев је изразио увјерење да је неколико хакерских групација одговорно за операцију, али да нема довољно доказа да би се хакери повезали са одређеном страном владом или обавјештајном службом.
Украдени подаци покривају скоро све секторе активности власти, укључујући рад министара, извјештаје и преписку између министарстава и државних институција.
Инцидент је откривен након што је Бугарска поставила нови национални надзорни систем за кибернетичку безбједност који је у августу пронашао сумњиву активност након чега је покренута истрага у којој су учествовале обавјештајне агенције, Министарство одбране, полиција, стручњаци за кибернетику и међународни партнери.
Василев је нагласио да су власти изоловале угрожене системе и да су прекинули приступ хакерима, те да је уклоњен злобни програм. Он је додао да је о свему обавјештено тужилаштво ради покретања истраге, пише Срна.
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