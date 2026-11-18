Аутор:АТВ редакција
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Више десетина француских полицајаца окупили су се данас на протесту испред зграде Министарства унутрашњих послова у Паризу, захтијевајући боље услове рада.
Овај скуп полицајаца одржава се након вишенедјељних интензивних протеста у француској престоници, које је обиљежило насиље, пренијела је Бфмтв.
Синдикат, чији представници данас треба да се састану са министром унутрашњих послова Лораном Нуњезом, захтијева боље услове рада, укључујући повећање додатка за ризик, који тренутно износи 28,8 одсто.
"Циљ је да се вратимо на оно што нам је министар рекао у петак, а што није било на задовољавајућем нивоу, јер ми тражимо повећање од минимум од 35 посто", изјавио је за телевизију Бфм званичник синдиката, Лоик Травер.
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Он је додао да припадници полиције неће чекати у недоглед да добију додатак за ризик, јер, како је навео, посао никада није био тежи.
Министар Лоран Нуњез предложио је у петак повећање додатка за ризик на 33,5 одсто, у периоду од три године, до 2029. године, при чему би први корак био реализован у априлу 2027.
Синдикати су, међутим, једногласно оцијенили овај првобитни приједлог министарства као недовољан.
Са трга Бово, протестна колона је кренула уз певање "Марсељезе" и носећи транспарент на којем пише: "Република – то смо ми!".
На овом тргу, који се налази на само неколико корака од Јелисејске палате, постављени су и шатори.
Посебан додатак за отежане услове рада, познат као "додатак за ризик", уведен је 1958. године, а настао је спајањем додатака за ризик и опасност. Он улази у обрачун пензије за припаднике националне полиције, а није повећаван још од 2019. године, преноси Танјуг.
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