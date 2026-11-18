Аутор:АТВ редакција
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Тијело бизнисмена (38) пронађено је у стану у франкфуртском насељу Заксенхаузен, а прве информације из истраге указују на то да је мушкарац брутално убијен.
Према наводима полиције и тужилаштва, преминуо је од посљедица повреда нанетих тупим и оштрим предметом.
Ријеч је о Матијасу Х., чије је тијело пронађено 19. октобра у стану у једном од франкфуртских насеља.
Према досадашњим резултатима истраге, вјерује се да је злочин почињен два дана раније, 17. октобра, што значи да је тијело мушкарца пронађено тек након што је прошло око 48 сати од његове смрти.
Истражитељи наводе да повреде на тијелу указују на насилну смрт. Сумња се да је бизнисмен преминуо усљед комбинације повреда нанијетих тупим и оштрим предметом, преноси телеграф.
Случај је преузело одјељење за убиства, које покушава да утврди све околности злочина, као и ко стоји иза смрти 38-годишњака.
За сада нема званичних информација о могућим осумњиченима, мотиву убиства нити о томе шта се догодило у стану прије него што је мушкарац изгубио живот.
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