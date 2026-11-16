Аутор:АТВ редакција
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Вјеровање у црну магију, страх од клетви и оптужбе за врачање у појединим случајевима претворили су се у повод за бруталне злочине.
Људи су проглашавани кривцима за туђе болести, несреће и смрти, а они који су повјеровали у такве оптужбе били су спремни да због њих оду и корак даље – до убиства.
Када се болест, несрећа или смрт припишу наводним чаролијама и враџбинама, граница између страха и насиља може да нестане.
У појединим случајевима, они који су проглашени кривцима за туђу несрећу платили су то животом, а њихови џелати завршили су на оптуженичкој клупи.
У Суботици се у ноћи између 13. и 14. јануара 2008. године догодило убиство које је, према тадашњим наводима, било повезано са вјеровањем у црну магију.
Марија Тот (51) бавила се гледањем у карте, прорицањем судбине и скидањем црне магије, а у њен стан долазили су људи који су од ње тражили помоћ.
Међу њима је била и жена чије је дијете било болесно. Према писању медија, она је посумњала да је управо Марија бацила зле чини на њу и њено дијете, јер се здравствено стање малишана није поправљало. Истрага је дошла до Звонка В., који је био осумњичен да је пуцао у Марију кроз прозор њеног стана.
Звонко В. је правоснажно осуђен за убиство на 14 година затвора. Казна му је касније, на основу Закона о амнестији, умањена за три године и шест мјесеци, па је требало да одслужи десет година и шест мјесеци.
У овом случају важно је нагласити да за жену за коју се сумњало да је подстакла убиство није пронађена потврда о правоснажној пресуди. Њена евентуална одговорност зато не може бити представљена као судски утврђена чињеница.
Кристи Баму (15) убијен је на Божић 2010. године у Лондону, након што су га сестра Магали Баму и њен партнер Ерик Бикуби оптужили да се бави враџбинама и да је бацио чини на млађе дијете у породици.
Дечак је током неколико дана био изложен бруталном мучењу. Нападали су га ножевима, штаповима, металним шипкама, чекићем и длетом, захтијевајући да призна да се бави враџбинама. Злостављање се завршило у кади, у којој је Кристи удављен.
Магали и Ерик су на суђењу у Лондону проглашени кривима за убиство. У марту 2012. године обоје су осуђени на доживотне казне затвора. Бикуби је морао да одслужи најмање 30 година, а Магали најмање 25 година прије него што може да затражи условни отпуст.
Случај је изазвао велику пажњу јавности и отворио питање посљедица вјеровања у враџбине, нарочито када се дјеца оптужују да су одговорна за болести и несреће у породици.
У селу Мајуба у Јужној Африци, у марту 2020. године, Носајенете Манунду (92) убијена је након што су је чланови породице и други мушкарци оптужили да се бави врачањем.
Све је почело након сахране њеног рођака Самкела Манундуа, који је претходно убијен у нападу ножем у Кејптауну. Послије традиционалног обреда чишћења, група мушкараца дошла је до куће старице и захтијевала да им покаже гдје се налази Самкело. Вјеровали су да је он и даље жив и да га је Носајенете заробила у ковчегу у својој кући.
Старицу су извукли из куће, нападали је и понижавали пред другим људима. Потом су је одвели до њеног домаћинства, гдје се насиље наставило. Према судском налазу, преминула је од повреда нанијетих тупим предметом и опекотина другог и трећег степена.
Посебно узнемирава чињеница да се напад одиграо пред члановима заједнице, који нису интервенисали да је заштите. Дијелови напада снимљени су мобилним телефоном, а снимак је коришћен као доказ на суђењу.
Четворица мушкараца – Мзубонгиле Манунду, Ситхембисо Јалва, Сијабулела Манунду и Млунгиси Манунду – осуђена су за убиство и кажњена ефективном затворском казном од 17 година. Пети оптужени није осуђен за убиство, већ за оптуживање старице за врачање и напад са намјером да јој нанесе тешке тјелесне повреде.
Суд је у пресуди навео да су сумње у врачање биле једини разлог због којег је старица убијена. Судија је такође указао на то да су починиоци поступали на основу гласина и непровјерених оптужби.
Ови случајеви показују колико опасно може да постане када се страх, сујеверје и нечије лично увјерење претворе у оптужбу против другог човјека.
Иза прича о чинима, клетвама и наводним натприродним силама остали су људи који су изгубили живот, док су њихови нападачи за злочине одговарали пред судом, преноси Информер.
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