Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Србије је завршила учешће у Лиги нација, бар у групној фази и сигурно је да ће Орлови ово жељети што прије да забораве.
Српска селекција је поражена и у шестом мечу, овога пута је Грчка славила на свом терену са 1:0, те Србија нема ниједан бод.
Србија је коначно завршила агонију звану групна фаза Лиге нација, гдје су наде биле велике, гдје су очекивања тињала, али на крају се Србија мора задовољити само још једним шамаром који ће и те како да бриди на образу.
Република Српска
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Ова утакмица против Грчке је била само још један показатељ свега што се издешавало у претходних пет утакмица. Претходни мечеви су показали колико је заправо Србија немоћна, безидејна селекција.
Против Немаца је постигнут гол, али против Грка се играла "викторија", а Ђорђе Петровић је био на вјетрометини и морао је да брани свих 90 минута, пише "Телеграф".
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