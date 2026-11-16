Аутор:АТВ редакција
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Британску јавност потпуно је затекла вијест коју је током преноса уживо саопштила позната докторка и звијезда телевизије „GB News“, др Рене Хендаркамп.
Она у 60. години живота очекује своје треће дијете, а радосну вијест подијелила је са колегама и гледаоцима усред емисије емитоване у суботу.
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Докторка је открила да је трудна 12 недјеља и да у породицу стиже још једна дјевојчица. Вијест је услиједила потпуно неочекивано, усред оштре политичке дебате о плану британске државне секретарке за стамбена питања Ангеле Рајнер да смјести 1.200 мушких миграната у некадашњу војну базу код мјеста Пидингтон.
– Када сам чула најаву Ангеле Рајнер ове недјеље, била сам изузетно љута. Нисам могла да вјерујем. Разлог томе је тај што сам жена, али и мајка одраслог дјечака и врло младе дјевојчице – изјавила је др Хендаркамп у програму.
Након тога, докторка је саопштила да колегама мора да открије тајну коју до тада нико није знао, да ускоро очекује треће дијете. У студију је истог тренутка завладао кратак мук, а потом су услиједили невјерица, шок и одушевљење присутних.
Колега Кеј Вилшо поручио јој је да је вијест невјероватна, док је Вил Кингстон устао да је загрли, признајући да има безброј питања.
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– Ово је највећи шок који сам доживио у етру – узвикнуо је Кингстон.
Тре Лоу се нашалио да више неће причати о политици јер у студију присуствују правом чуду. Убрзо је у студио унесена и торта којом је откривен пол бебе, а иако је сама докторка била убијеђена да носи дјечака, посластица је открила да стиже дјевојчица.
Докторка је већ раније говорила о својој жељи за проширењем породице. Своје јајне ћелије је благовремено замрзнула, али је у Великој Британији наишла на административну и медицинску препреку. Тамошње клинике одбијају да изводе поступке вантјелесне оплодње код жена старијих од 55 година. Због тога је читав поступак морала да обави у Пољској.
Иначе, Рене Хендаркамп има искуство мајчинства из потпуно различитих фаза живота. Своје прво дијете родила је када је имала 21 годину, другу кћерку добила је у 51. години, а сада носи треће дијете на прагу седме деценије.
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– Упркос свим осудама усмјереним према старијим мајкама попут мене, могу искрено да кажем да је рођење дјетета у мојим педесетим најбоља ствар коју сам икада урадила – закључила је ова докторка, наводи ЖенаБлиц.
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