Аутор:АТВ редакција
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Европа ће имати дугорочну безбједност и јефтине енергетске ресурсе захваљујући споразуму који је предложио предсједник САД Доналд Трамп, поручио је Кирил Дмитријев, специјални изасланик руског предсједника за улагање и економску сарадњу са иностранством.
Он је на "Иксу" коментарисао приједлог Трампа да се постигне безбједносни споразум за Европу.
"Трампов `велики, дивни` споразум за европску безбједност донијеће Европи трајну безбједност и јефтинију енергију у вријеме мигрантске кризе, економског пада и народног незадовољства", написао је Дмитријев, који је и директор Руског фонда за директна улагања.
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