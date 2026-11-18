Аутор:АТВ редакција
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На самиту АПЕК-а у Шенџену састали су се предсједници Русије и Сједињених Америчких Држава, Владимир Путин и Доналд Трамп.
Putin, Trump and Xi Jinping shake hands and briefly exchange remarks. https://t.co/0epxbYNJJm— Clash Report (@clashreport) November 18, 2026
Њих двојица гости су кинеског предсједника Си Ђинпинга који је домаћин скупа.
⚡️A Handshake That Shakes History: Putin, Xi, & Trump Share A Trilateral Greeting & A Short Conversation Ahead Of The APEC Gala Reception https://t.co/SsD7dOG4uo— RT_India (@RT_India_news) November 18, 2026
Како јављају РИА Новости, тројица државника кратко су се руковали.
У Шенџену се одржава 33. неформални самит АПЕК-а (Азијско-пацифичке економске сарадње).
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