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Предсједник Русије Владимир Путин и лидер САД Доналд Трамп видјеће се данас на свечаном пријему у Шенџену, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
„Они ће се данас видјети током ручка“, рекао је Песков, одговарајући на питање да ли је разјашњено да ли ће бити одржан билатерални састанак Путина и Трампа. Додао је да је Путин на данашњем састанку са Си Ђинпингом разговарао о рјешавању украјинског сукоба.
Руски лидер га је, између осталог, информисао о контактима са Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером током њихове посјете Москви.
Предсједник Русије Владимир Путин борави у посјети Шенџену, гдје се 18. и 19. новембра одржава самит Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕК). За 19. новембар планиран је и сусрет лидера Русије, Кине и САД.
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