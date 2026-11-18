Аутор:АТВ редакција
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Кинески предсједник Си Ђинпинг обећао је да ће се супротставити трговинском протекционизму, а руски предсједник Владимир Путин критиковао је западне санкције уочи трилатералног састанка са америчким предсједником Доналдом Трампом.
Они су одржали говоре на самиту Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/ у јужном кинеском технолошком центру Шенжен, прије доласка Трампа из Маниле, гдје се састао са кључним регионалним савезницима.
Си је позвао на подршку "слободној и отвореној трговини" и покушао да представи своју земљу као стабилног партнера на глобалној сцени.
"Морамо чврсто подржавати мултилатерални трговински систем заснован на правилима, са Свјетском трговинском организацијом у његовом средишту, подржавати слободну и отворену трговину и инвестиције, одржавати стабилност и несметано функционисање глобалних индустријских и ланаца снабдијевања", рекао је кинески предсједник.
Путин је у свом говору описао западне силе као "бивше хегемоне".
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Он је рекао да је Европа у "понижавајућем паду" и да су антируске санкције имале супротан ефекат, као и да су ојачале Русију.
"Искуство је показало да су традиционални алати економске доминације и де факто присиле углавном истрошили свој вијек трајања, изгубивши велики дио своје застрашујуће моћи", рекао је руски предсједник.
На каснијем билатералном састанку, Си и Путин су размијенили похвале за партнерство Кине и Русије, за које су рекли да функционише "стабилно и позитивно на међународној сцени".
Они су обећали више мјера које унапређују "мултиполарни свијет".
Си, Путин и Трамп требало би сутра да се састану на маргинама самита у и потенцијално разговарају о ратовима у Украјини и Ирану, као и о другим важним питањима, попут трговине, вјештачке интелигенције и нуклеарног оружја, преноси Срна.
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