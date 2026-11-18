Аутор:АТВ редакција
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Након украјинског напада на Кримски мост, у којем је оштећена конструкција моста, из Москве стиже порука да Русија располаже свим потребним технологијама и стручним знањем како би мост био обновљен у кратком року.
То је изјавио је замјеник руског премијера Андреј Никитин за РИА Новости
Кабинет министара је преузео контролу над обновом, а влада, у сарадњи са регионима, развија алтернативне путеве друмског саобраћаја и прерасподјељује саобраћај. Копнени пут је у функцији, а у функцији је и трајектна линија, наводи руска агенција.
Како је Никитин нагласио, руски транспортни систем има високу маргину безбједности, преноси Танјуг.
Руско Министарство саобраћаја је јуче ујутру објавило обуставу саобраћаја на Кримском мосту. Конструкција је оштећена у нападима украјинских оружаних снага у ноћи 16. и 17. новембра. Према прелиминарним извјештајима, нема жртава.
Истражни комитет је покренуо кривичну истрагу о терористичком нападу.
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Објављен снимак напада на Кримски мост
Жељезнички саобраћај преко моста је у потпуности обновљен до уторка увече.
Замјеник премијера Марат Хуснулин је објавио да је влада утврдила мјере за процјену штете и обнову Кримског моста. Кабинет министара је такође разговарао о алтернативним правцима за испоруку терета на полуострво.
Лук и друмски распон Керчког моста на Криму урушили су се јуче након напада који је извела украјинска војска, саопштио је Генералштаб Одбрамбених снага Украјине.
"Русија је годинама градила мит у вези са Керчким мостом. Тај мост је био симбол да је Крим 'заувијек руски', а дио те конструкције се сада налази у води", наведено је у саопштењу објављеном на Фејсбуку.
Предсједник Украјине Володимир Зеленски саопштио је да је напад на Кримски мост био пажљиво припремљен и изведен кроз седам фаза које су трајале неколико недјеља.
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