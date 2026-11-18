Аутор:АТВ редакција
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Синдикат Општа конфедерација рада (ЦГТ) саопштио је данас да је на протестима широм Француске, које су организовали синдикати уз захтјев за повећање плата у јавном сектору, данас учествовало више од 500.000 људи, од којих 175.000 у Паризу.
Према подацима француског Министарства унутрашњих послова, на протестима широм земље учествовало је 146.000 људи, од којих 28.000 у Паризу, преноси телевизија БФМ.
Министарство јавних дјелатности забиљежило је мање од три одсто државних службеника који су данас били у штрајку, посебно оних који раде у министарствима, префектурама и регионалним образовним властима, у односу на скоро десет одсто колико их је штрајковало на протестима 5. новембра.
Француски синдикати саопштили су да траже хитно и опште повећање зарада, посебно у јавном сектору, као и усклађивање плата са растом инфлације.
Међу главним захтјевима је и повећање вриједности индексног бода, на основу којег се обрачунавају плате запослених у јавним службама, а који је замрзнут четврту годину заредом.
Синдикати упозоравају да је због раста трошкова живота опала куповна моћ запослених и да велики број радника у јавном сектору има основну плату испод минималне зараде.
Они сматрају да досадашњи разговори са француском владом нису донијели конкретне резултате.
Француски премијер Себастијен Лекорни најавио је једномјесечне разговоре о пет области, укључујући хитне мјере за повећање најнижих зарада, али синдикати инсистирају на општем повећању плата, а не само на корекцијама најнижих примања.
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