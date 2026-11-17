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Број мртвих у паду војног транспортног авиона Ан-12 порастао је на 19.
Како је саопштило руско Министарство одбране свих 19 људи у авиону погинуло је у паду авиона у Кемеровској области.
"Прелиминарни узрок катастрофе је технички квар", наводе из министарства.
Гувернер Кемеровске области Иља Сеређук раније је раније је стигао на мјесто авионске несреће у близини села Јагуново. Предводи тим за хитне интервенције који се састао од стручњаком Министарства за изванредне ситуације, Руске националне гарде и медицинске катастрофе, преноси РИА Новости.
Њихов рад проводи заједно са челницима и особљем агенције за провођење закона и истражних агенција те челницима округа Кемерово, Topkinsky и Кемерово.
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Авион је, наводно, превозио резервне дијелове из Новосибирска према Канску, у сусједном Краснојарском крају.
Узрок пада још није званично потврђен. Међу могућностима које се испитују налазе се квар пумпе за гориво, цурење керозина праћено пожаром и отказивање хидрауличког система.
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