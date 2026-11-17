Аутор:АТВ редакција
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Норвешка енергетска компанија "Еквинор", највећи појединачни снабдјевач Европе природним гасом, саопштила је да је мета сајбер напада.
Компанија је навела да је напад усмјерен на поједине информационе системе и да су ангажовани стручњаци за сајбер безбједност како би се пријетња неутралисала.
Према досадашњим информацијама, напад није утицао на производњу нафте и природног гаса, а за сада нема назнака да је дошло до крађе података, пренио је "Спутњик".
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Надлежни органи су обавијештени о инциденту, док околности напада и идентитет одговорних још нису познати.
"Еквинор" има кључну улогу у снабдијевању европског тржишта природним гасом, због чега је безбједност његове инфраструктуре од посебног значаја за енергетску стабилност континента, преноси Срна.
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