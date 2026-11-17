Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин допутовао је у Шенџен на самит Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕК), гдје ће имати састанке, између осталих, и са кинеским лидером Си Ђинпингом и америчким предсједником Доналдом Трампом.
Путин има густ распоред у Шенџену, који обухвата први трилатерални састанак лидера Русије, Кине и САД. Путин ће учествовати и у програму самита Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕК) и посјетити заједнички универзитет Московског државног универзитета и Пекиншког политехничког института.
Самит АПЕК-а биће одржан 18. и 19. новембра у Шенџену, а разговори лидера Русије, САД и Кине заказани су за четвртак. Према ријечима портпарола Кремља Дмитрија Пескова, главне теме већ су утврђене. Он је позвао да се предстојећи сусрет не пореди са конференцијама на Јалти и у Техерану, назвавши таква поређења "политиколошким вјежбама".
Прије трилатералног састанка Путин ће одвојено разговарати са Си Ђинпингом. Најприје ће бити одржани разговори у проширеном саставу, а затим ће двојица лидера на радном доручку разговарати о спољнополитичким питањима.
Разматра се и могућност засебног састанка предсједника Русије и САД. Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков рекао је да је о припремама за тај сусрет разговарао са специјалним изасланицима америчког предсједника Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером.
(Sputniknews.com)
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