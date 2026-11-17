Аутор:АТВ редакција
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Бањалука је вечерас истинска пријестоница културе. Душан Ковачевић и Звездара театар, Стефан Миленковић и Наталија Младеновић, поручила је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске, Ана Тришић Бабић.
"Велика и ријетка привилегија да у једној вечери угостимо таква имена,"написала је Тришић Бабић на друштвеној мрежи Икс.
Бањалука је вечерас истинска пријестоница културе! Душан Ковачевић и Звездара театар, Стефан Миленковић и Наталија Младеновић. Велика и ријетка привилегија да у једној вечери угостимо таква имена.
Постоје вечери које надилазе значај појединачних догађаја и остају као свједочанство културне зрелости и духовног богатства једног друштва. Ово је једна од њих.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) November 17, 2026
Навела је да постоје вечери које надилазе значај појединачних догађаја и остају као свједочанство културне зрелости и духовног богатства једног друштва, те да је вечерашња једна од њих.
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