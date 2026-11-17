Аутор:Теодора Беговић
Коментари:1
Студентска листа представила је „Студентски план“, који предвиђа активнију улогу Србије у заштити уставног положаја Републике Српске.
Планом се предвиђа преиспитивање примјене бонских овлашћења, инсистирање на легалном избору високог представника и дипломатска реакција Србије уколико његове одлуке задиру у уставне надлежности Српске.
"Односи Србије и Републике Српске треба увек да буду на највишем нивоу, не само зато што је Србија гарант Дејтонског споразума и што са Републиком Српском има споразум о специјалним паралелним односима, већ зато што је реч о једном народу који живи са различитих страна границе, што не представља ни најмању препреку за духовно јединство и братску слогу. Будућност Србије и Републике Српске тесно је повезана", казао је представник Студентске листе Радомир Саичић.
Студентска листа истиче да је спремна да пружи снажну подршку Републици Српској и да ће заступати њене интересе, а то је од непроцјењивог значаја за Републику Српску, истиче шеф Представништва Српске у Србији.
"Многи пројекти у Републици Српској су видљиви гдје је Србија уложила свој новац. Ја вјерујем да ћемо нашу сарадњу задржати на тим темељима и на принципима програма Студентске листе који су представили у јавности гдје потпуно јасно, ево опет понављам, видимо да је јасно дефинисано да је Република Српска на врху приоритета у сарадњи и да су теме идентитета и националне теме, теме које заузимају посебно мјесто у овом програму", истакао је шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић.
Србија је била и остала наше највеће и најважније национално питање. Добри односи Српске и Србије гарант су опстанка и судбине српског народа.
"Република Српска никада није учествовала у рушењу власти у Србији или је било којим другим активностима доводила у незгодан положај. Слиједили смо политику војне неутралности, нисмо увели санкције Русији, слиједили смо све спољнополитичке активности које је Србија подузимала. Уосталом, први смо честитали побједу Студентској листи и одмах смо се изјаснили да свсаки избор народа у Србији за нас представља обавезу и очување добрих односа", истакао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
"Поздрављам програм Студентске листе у Србији. Драго ми је да разумију колико је важно чувати Републику Српску, њен уставни положај и Дејтон. Јачање привредних веза Србије и Српске значи више посла, више инвестиција и више прилика за младе. Српска и Србија су једно. Заједно смо јачи", јасан је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Игор Додик.
Ускоро се очекује сусрет новоизабраног руководства Српске и Србије како би се блиска сарадња наставила. Ако се сва обећања испуне, чини се да ће односи бити снажнији него икада прије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
58 мин0
Република Српска
2 ч11
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч5
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму