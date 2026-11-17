Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се у Београду са патријархом српским Порфиријем.
"У Београду са Његовом светошћу патријархом Порфиријем. Пренио сам Његовој светости да је српски народ тријумфовао и да је у Републици Српској формирана стабилна власт. А та власт своју снагу, инспирацију и трајање у великој мјери дугује Српској православној цркви", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додик је истакао да је захвалан патријарху Порфирију на разумијевању, молитви и подршци.
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"Република Српска ће чувати оно што је Свети Сава оставио у темеље нашег народа - јединство, вјеру и достојанство", додао је Додик.
У Београду са Његовом светошћу патријархом Порфиријем.
Пренио сам Његовој светости да је српски народ тријумфовао и да је у Републици Српској формирана стабилна власт. А та власт своју снагу, инспирацију и трајање у великој мјери дугује Српској православној цркви.
Захвалан сам патријарху Порфирију на разумијевању, молитви и подршци. Република Српска ће чувати оно што је Свети Сава оставио у темеље нашег народа - јединство, вјеру и достојанство.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 17, 2026
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