Аутор:АТВ редакција
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Снажна и стабилна Србија је наш национални интерес, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"За Републику Српску односи са Србијом су приоритет и наставићемо да их јачамо, на добробит нашег народа. Воља народа мора да се поштује. Честитам новоизабраним посланицима у парламенту Србије и желим им успјешан мандат. Повјерење које су добили обавезује их да сваког дана раде у интересу грађана", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Снажна и стабилна Србија је наш национални интерес. За Републику Српску односи са Србијом су приоритет и наставићемо да их јачамо, на добробит нашег народа.
Воља народа мора да се поштује. Честитам новоизабраним посланицима у парламенту Србије и желим им успјешан мандат. Повјерење које су добили обавезује их да сваког дана раде у интересу грађана.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 17, 2026
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