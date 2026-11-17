Аутор:АТВ редакција
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Лидер Покрета „Сигурна Српска“ Драшко Станивуковић гостујући у подкасту портала Провјерено каже да је искључење Николе Дроњка био логичан слијед догађаја.
Тврди да ће он прећи у СНСД. С друге стране, Дроњак у изјави за портал Провјерено тврди да неће ући у СНСД, али, како каже, поједини посланици ће гласати за њега за Дом народа.
Одлуком Станивуковића, Дроњак је данас искључен из ПСС-а. У изјави каже да се неће придружити СНСД-у.
„За мене ће само гласати поједини посланици СНСД, као што се у граду Бањалуци одборници СНСД-а гласали за градоначелникове одлуке. Мислим да се то на локалном нивоу звало симбиоза“, кратко је рекао Дроњак.
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Никола Дроњак није више члан ПСС-а
Драшко Станивуковић коментаришући своју одлуку каже да то није велики политички тренутак или догађај, јер Дроњак није заузимао важно мјесто у политици. Истиче да је због пријатељских односа које су имали био спреман да кроз покрет трпи „Дроњков не тако добар политички и јавни имиџ“.
„Они код којих иде су све рекли о њему“, рекао је Станивуковић. На питање гдје иде, кратко је одговорио: „Па у СНСД“.
Каже да више ништа не би додавао на оно што су о њему рекли у СНСД-у.
„Њему је била драже позиција која се нуди тамо, него да сагледа све кроз неко вријеме шта смо прошли, то је његова одлука. За мене права пријатељства морају да надживе сваки мандат, па макар био и више пута тај мандат. Ја бих рекао да сви моји прави пријатељи ће ми остати и оног тренутка кад не будем градоначелник. С те стране ми је то тешко. Да емотивно пролазим, не политички“, рекао је Станивуковић.
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