Аутор:Бранка Дакић
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Владајућа коалиција остварила је зацртани циљ. Осигурали су двотрећинску већину у Народној скупштини Републике Српске.
За сада сигурних 56 руку биће довољно за измјене или доношење новог Устава Републике Српске. Биће то довољно и за потврђивање вета српског члана Предсједништва БиХ, али и за нека друга битна питања.
"Трећа важна порука је да ће СНСД осигурати четири делегата у Дому народа.
Савјет министара-нити један министар из реда српског народа се не може смијенити Дома народа, ниједан закон се не може усвојити без тога", истакао је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
Српска ће сада бити знатно боље уставно и политички позиционирана унутар БиХ и сигурно уважавана код страних партнера. Допринијеће то и институционалној стабилности.
"Ипак, наш народ препознаје државотворну политику, ипак препознаје способност да одрже и институционалну стабилност у практично немогућим условима и да, ипак, воде једну политику раста и развоја Републике Српске. То је тај политички значај, а уједно можемо да читамо и очекивања народа да се та политика настави и да се настави оно што смо до сада видјели, а то је обезбјеђење стабилности", рекао је генерални секретар народне скупштине Републике Српске Драган Дакић.
Двотрећинска већина значајна је, не само за политичке и правне процесе, већ је и гарант стабилности Српске, сматрају аналитичари.
"Он је гаранција будућој Влади Републике Српске да ће њене одлуке и законски приједлози имати несметану проходност кроз Народну скупштину, што умногоме увећава степен правне и политичке безбједности, те охрабрује инвеститоре и ствара позитивну привредну атмосферу", изјавио је аналитичар Дамир Сакић.
СНСД је након потврђивања изборних резултата са коалиционим партнерима имао 54 посланика. У њихове редове из опозиције су прешли Владимир Ћопић и Сњежана Гвозден. Међутим, према ранијим најавама из највеће странке у Српској, клубови странака које чине власт биће појачани још неким новим посланицима.
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