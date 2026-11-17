Аутор:АТВ редакција
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Адвокат Анто Нобило истакао је да су га контактирали адвокати администрације Доналда Трампа након нелегалних одлука Кристијана Шмита због којих је покренут поступак против предсједника СНСД-а Милорада Додика
"Ја сам их брифирао са тим предметом. Неке своје реченице сам препознао и у иступу представника САД-а у Савјету безбједности. Све се то окренуло тако да више немате тако ригидно уставно-правно насиље према Додику као претходних година", истакнуо је Нобило.
Истакао је да су га звали из администрације америчког предсједника одмах на почетку Трампове владавине.
"Најприје ме је контактирао један бивши конгресмен, а онда су били у Бањалуци адвокати, из ширег стожера Трампа, који су дошли прикупити информације о свему томе", истакао је Нобило.
Истиче да их је упознао о томе како је кршено право од стране Кристијана Шмита.
Додаје да су у америчкој администрацији препознали неправду и повукли санкције Додику и кључним људима у Српској.
"Шмит је присиљен да да оставку и то је био његов крај у Босни и Херцеговини", истакао је Нобило.
Нобило истиче да се ситуација у БиХ сасвим окренула доласком Трампа на власт.
"Мандат амбасадора који је до тада био је истекао. И под притиском Америке је дао оставку Кристијан Шмит и он више није високи представник, нови још није изабран. На неки начин је већ сада неутрализовала уставно-правна авантура у коју је кренуо Шмит", рекао је Нобило.
Истакао је да је Шмит онемогућен и одстрањен из Босне и Херцеговине.
"Ово што се десило Милораду Додику неће моћи више да се догоди никоме другоме. Дакле, на неки начин, ми смо то успјели направити неки резултат", истакао је Нобило у подкасту са Борисом Брезом.
Додао је да високи представник не може наметати закон, а да Шмит је управо то учинио.
Закључио је да поступак против Милорада Додика није био правно прихватљив.
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