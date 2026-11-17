Аутор:АТВ редакција
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Тамара Шкорић из Мурхарта (округ Ремс-Мур, Баден-Виртемберг) нестала је прије недјељу дана. Полиција од тада очајнички трага за њом.
Дерја Мурат срела је 39-годишњакињу још ујутро на дан њеног нестанка у вртићу, како је испричала у интервјуу за РТЛ.
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Тамара је напустила свој стан у улици Фриц-Еман-Штрасе у уторак прије подне (10. новембра). Од тада јој се губи сваки траг. РТЛ сазнаје да 39-годишњакиња није повела ниједно од своје дјеце.
Дерја Мурат (40) води своју дјецу у исти вртић као и нестала мајка. Тамо је видјела 39-годишњакињу још ујутру, прије њеног нестанка, испричала је у интервјуу за РТЛ. "Хтјела сам да јој се обратим јер није изгледала баш добро", присјећа се Мурат. Како објашњава, двије жене повезује то што имају аутистичну дјецу.
Ипак, мајка чија дјеца иду у исти вртић одлучила је да јој не приђе. "Погледала ме је тако љутито", присјећа се четрдесетогодишњакиња сусрета са несталом женом. "Тада сам помислила: добро, можда не жели да разговара. Онда сам само наставила даље, а она ме је гледала."
Када се касније сазнало да је Тамара нестала, Дерја Мурат почела је да размишља о њиховом посљедњем сусрету. "Данас ме већ гризе савјест. Да сам јој пришла, можда бисмо могле да попијемо кафу или да сједнемо и мало поразговарамо", рекла је за РТЛ. Мурат тешко подноси помисао да се 39-годишњакињи сада губи сваки траг. Иако жене нису биле блиске, ситуација је веома растужује. "Наравно, надам се да јој се ништа није догодило. Да је можда негдјје, код неке пријатељице или тако нешто", нада се Дерја Мурат.
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У уторак прије подне (17. новембра) полиција је ангажовала више од 50 полицајаца који су трагали за несталом женом у Мурхарту. "Сада смо добили информације да би се нестала жена можда могла налазити у шумском подручју јужно од Мурхарта", рекао је портпарол полиције Роберт Зилбе за РТЛ. Шумско подручје систематски је претраживано у нади да ће пронаћи несталу жену или додатне трагове.
Касно поподне, када је почело да се смркава, полиција је обуставила потрагу. Без резултата, рекао је портпарол полиције за РТЛ. За сада није јасно које ће мјере потраге бити предузете у сриједу (18. новембра).
"Њено боравиште тренутно није познато. Постоји опасност да се налази у беспомоћном стању", саопштила је полиција одговарајући на упит РТЛ-а. Истражиоци провјеравају и могућност да је мајка постала жртва злочина.
Нестала жена има 39 година и висока је око 166 центиметара. Витке је грађе, има тамноплаву косу до рамена и плаве очи. У тренутку нестанка носила је тамноплаву јакну и љубичасте тренерке. Такође је могуће да је са собом имала свијетлосиви ранац марке "Еастпак". Говори њемачки и српски језик.
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Полиција посебно моли таксисте и возаче Убера који раде на подручју Мурхарта да доставе информације о несталој жени. Сви који имају било каква сазнања треба да позову Полицијску управу Аален на број 07361 5800 или полицију на број 110.
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