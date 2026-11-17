Аутор:АТВ редакција
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Више десетина хиљада људи изашло је данас на улице широм Француске након што су синдикати позвали на нови штрајк јавног сектора са захтјевом за повећање примања.
Ученици средњих школа, студенти и радници приватних сектора придружили су се посљедњим демонстрацијама покренутим због раста трошкова живота.
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Француска је дуже од мјесец дана погођена блокадама средњих школа и протестима, док власти покушавају да прилагоде и усвоје буџет за наредну годину, преноси француски АФП.
Данашњи протести и штрајк државног сектора је трећи по реду од септембра.
Запослени у државном сектору изашли су на протесте након што су крајем прошле седмице били неуспјешни разговори између синдиката и премијера Себастијена Лекорнија.
У Паризу се очекује између 40.000 и 80.000 учесника демонстрација, а између 220.000 и 300.000 на протестима широм Француске, преноси Срна.
Више хиљада људи окупило се у Лиону иза транспарента са натписом: "Доста је жртвовања радника".
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Безбједносне снаге су распоређене у великом броју, а власти су привремено забраниле продају пиротехничких средстава.
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