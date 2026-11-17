Аутор:АТВ редакција
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У Босни и Херцеговини од почетка године убијене су чак 23 особе, а у многим случајевима убице су након злочина починиле самоубиство.
Жртве убистава углавном су биле су партнерке, мајке, браћа, комшије, синови, а готово половина убистава почињена је ватреним оружјем, које је у већини случајева било нелегално.
Најновији случај догодио се у ноћи са четвртка на петак испред једног угоститељског објекта у сарајевском насељу Долац Малта, када је убијен Мехмед Смјечанин. Њега је из ватреног оружја усмртио Емил Семир Тахировић, а Кантонални суд у Сарајеву му је одредио једномесечни притвор.
Недуго прије тога, Никола Поповић из Гламочана осумњичен је за убиство Драгана Стојановића из Челинца. Стојановић је кобне повреде задобио у тучи 12. октобра у Гламочанима код Лакташа, након чега је превезен у УКЦ РС. У овој здравственој установи провео је три седмице борећи се за живот, али је упркос напорима љекара је подлегао.
Тијела Милице (79) и њеног сестрића Дарке Малиша (51) пронађена су 1. новембра у породичној кући у Фочи. Истагом је утврђено да је Дарко прво усмртио тетку, а потом починио самоубиство. Неколико дана раније, 27. октобра Кемал П. убио је у стану у Сарајеву мајку. Почетком августа Хамида Шахиновић (66) из Босанске Крупе убила је ватреним оружјем свог супруга, а само дан раније, Хусо Аличајић усмртио је ножем суграђанина у Цазину.
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У Сарајеву је 3. августа Мирза Карић ножем усмртио свог зета, док је средином јула Аднан Локванчић убио мајку и брата.
Сафет Ковачевић (68) из Грачанице, убио је 21. јуна хицима из ловачке пушке своју супругу, па потом починио самоубиство. Бранислав Јањић преминуо је 14. јуна, односно седам дана након пуцњаве у Спомен-парку Враца у Сарајеву. Бењамин Џаферовић (27) из Велике Кладуше осумњичен је да је средином јуна и убио ловачким карабином суграђанина Нурију Махмутовића (30), док је Хамид Талетовић (64) осумњичен да је након вербалног сукоба 7. јуна, са више хитаца из аутоматске пушке убио комшију. Миро Пециреп 18. маја у породичној кући код Кисељака ватреним оружјем усмртио је своју пуницу, док је супругу тешко ранио. Након пуцњаве покушао је и себи да одузме живот, те је са повредама превезен на КЦУС где је касније преминуо. Усљед тешких повреда, у болници је недуго затим преминула и његова супруга.
Елвис Селимовић осумњичен је да је убио 2. маја свог брата Елдина Селимовића у тузланском насељу Миладије. Убиство је почињено ватреним оружјем, а и поред хитне интервенције Службе хитне медицинске помоћи повређеном није било спаса.
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Тарик Прусац (49) убио је 1. маја из службеног пиштоља бившу супругу Елму Годињак (41) у стану на Добрињи у Сарајеву. Годињак је два пута Прусца пријавила за насиље, а у тренутку убиства њему су биле изречене мере забране.
Заим Буљубашић усмртио је 22. априла у Сребренику своју супругу Индиру ножем, а затим је починио самоубиство. Аднан Метановић убијен је у априлу у Сарајеву, а због убиства су ухапшене три особе. Тешка породична трагедија завила је у црно Вишеград 22. априла, када је Елведин Диздаревић (49) из Горажда убио у селу Каберник своју двогодишњу кћерку, а потом и себи одузео живот. Мушкарац М.Ј. из Чапљине (59) убио је крајем марта свог комшију В.Б. (60) ножем.
У породичној кући на подручју Бијељине, 18. марта пронађена су тијела сина и оца, Милана (40) и Миодрага Д. (70). Како су тада медији писали, отац је прво убио сина, а потом је одузео себи живот. Ненад (51) и Љубиша (28) Рачић, пронађени су мртви 10. марта у Шушњарима код Лакташа. Њихова тела су пронађена у гаражи, а на лицу места пронађени су пиштољ и три чахуре. Истрагом је утврђено да је отац прво усмртио сина, а затим починио самоубиство.
“Нелегално оружје-озбиљан проблем”
Стручњак за безбједност, Сафет Мушић, каже за Српскаинфо да БиХ и даље има озбиљан проблем велике количине нелегалног оружја, првенствено као насљеђа рата, али и посљедице недовољне контроле његовог посједовања и промета.
"Раније процјене говоре о више од 800.000 комада нерегистрованог оружја. Оно представља озбиљну претњу јер повећава могућност да сукоби, породично насиље и криминални обрачуни заврше смртним исходом", каже Мушић.
Појашњава да је доступност ватреног оружја један је од значајних фактора ризика јер сукобе који би можда завршили физичким обрачуном претвара у смртоносне инциденте.
"Полицијске акције и кампање добровољне предаје јесу потребне, али нису довољне. Искуства региона показују да се проблем може смањивати само континуираним дјеловањем, односно откривањем илегалних складишта и канала кријумчарења, јачањем граничне контроле и досљедним санкционисањем нелегалног посједовања. Посебну пажњу треба посветити оружју у посједу особа склоних насиљу", каже Мушић.
Мушић сматра да контроле посједовања нелегаланог оружја у БиХ нису довољно ефикасне.
"Проблем је и у неуједначеном законском оквиру и у недовољно ефикасној примени прописа. Потребно је унапредити размену података између полицијских агенција, редовно проверавати особе које поседују дозволе и озбиљно процењивати сигурносне ризике, посебно код особа пријављиваних за насиље. Примјер Хрватске показује да ни чланство у ЕУ и строжији прописи сами по себи не решавају проблем нелегалног оружја", појашњава он.
Поручује да нелегално оружје треба престати посматрати само као насљеђе рата и третирати га као актуелни сигурносни проблем.
"Није довољно одузимати оружје након почињеног убиства. Циљ мора бити изградња система који ће препознати ризик, открити нелегално оружје и спречити његово кориштење прије него што неко изгуби живот", закључио је Мушић.
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