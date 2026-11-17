Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Босне и Херцеговине преминуо је усљед тровања угљен-монксидом у својој кући у италијанском Орбасану.
Њега је, без свијести, на каучу у дневној соби пронашла супруга, која је и сама касније завршила у болници.
Трагедија се догодила јутрос у стану у Улици Милано у Орбасану, у области Торина, гдје је 72-годишњи мушкарац живио и имао пријављено боравиште.
Након што га је мртвог пронашла шокирана супруга, на лице мјеста стигла је екипа хитне помоћи службе Азиенда Зеро, али љекари су могли само да констатују смрт.
Жена је збринута и колима хитне помоћи превезена у болницу Сан Луиђи у Орбасану ради прегледа. Њено здравствено стање, према доступним информацијама, не изазива посебну забринутост.
Како би обезбиједили зграду и обавили техничка вјештачења, ватрогасци из испоставе Груљаско-Аламано дуго су радили на мјесту догађаја уз подршку специјалиста јединице НБЦР (нуклеарне, биолошке, хемијске и радиолошке заштите) Покрајинске ватрогасне команде у Торину.
Околности несреће истражују карабињери из станице у Орбасану, који настоје да утврде тачан ток догађаја и поријекло смртоносног цурења угљен-моноксида.
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