Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да је његов билатерални састанак са кинеским предсједником Си Ђинпингом био фокусиран на достигнућа руско-кинеске сарадње у науци и образовању.
"Управо сам разговарао са својим добрим пријатељем, предсједником Си Ђинпингом", рекао је Путин током сусрета са студентима и професорима Универзитета у Шенџену.
Путин је додао да су се он и Си сагласили "да је билатерална сарадња у науци и образовању и даље приоритет у односима Русије и Кине, њиховог свеобухватног партнерства и стратешке интеракције".
Према Путиновим ријечима, вишегодишња сарадња Русије и Кине у области образовања и науке успјешно напредује, пренио је ТАСС.
"Реализовали смо десетине заједничких пројеката у вишем, средњем стручном и школском образовању. Релевантне владине агенције, водеће образовне институције и јавне организације организовале су разне догађаје", напоменуо је руски предсједник.
Универзитет у Шенџену је заједничка образовна институција коју су основали Московски државни универзитет Ломоносов и Пекиншки технолошки институт, преноси Срна.
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