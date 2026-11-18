Аутор:АТВ редакција
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Влада Њемачке саопштила је да је одлучила да смањи стопу пореза на електричну енергију у 2027. години на европски минимум, настојећи да помогне грађанима и малим предузећима усљед високих цијена.
"Мјера је привремена, али је планирано и трајно смањење пореза", наводи се у саопштењу.
Трајно смањење условљено је успостављањем одговарајућег механизма компензације у буџету за 2028. годину.
"Од 1. јануара, порез на струју за приватна домаћинства и предузећа биће смањен са садашњих 2,05 центи на 0,1 цент по киловат-часу у почетном периоду од годину дана", истиче се у саопштењу.
Из Влада напомињу да ће смањење пореза бити финансирано вишком средстава од субвенција обезбијеђених у оквиру закона о обновљивим изворима енергије.
Влада очекује мању потражњу за субвенцијама за обновљиве изворе енергије сљедеће године због рата у Ирану и високих цијена електричне енергије.
Најављено је и увођење ограничења цијена горива од јануара, на период од три мјесеца, преноси Срна.
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