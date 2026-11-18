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Навршило се 35 година од страдања српских цивила из западнославонских села Кип код Дарувара и Клиса код Пакраца, а за злочин над њима правоснажно су осуђена само двојица припадника хрватске војне полиције, док се за посмртним остацима петорице Срба и даље трага, саопштио је Документационо-информациони центар "Веритас".
"Веритас" у саопштењу апелује на надлежне институције у Хрватској даубрзају процес ексхумација и идентификација како би породице убијених цивила из Кипа и Клисе након три и по деценије могле достојно да сахране своје најмилије. Подјећа се да су у периоду од 12. до 18. новембра 1991. године, припадници хрватске војне полиције похапсили 24 српска цивила у селима Кип и Клиса и одвели их у Марино Село, гдје су их затворили у подрум импровизованог затвора "Рибарска колиба".
Ту су их изложили тешкој психичкој и физичкој тортури, укључујући потапање у воду, прикључивање на струју,одсијецање ушију, резање по прсима, сољење рана и премлаћивање металним шипкама и дрвеним палицама.
Тортуру су преживјела само шесторица, док су осамнаесторица ликвидирана. За овај злочин Жупанијски суд у Осијеку је у јуну 2011. године, од шесторице оптужених припадника војне полиције "зенге" /ЗНГ/, правоснажно осудио само двојицу – Томицу Полета на 15 и Жељка Тутића на 12 година затвора, док су тројица ослобођена у недостатку доказа, а против једног је оптужба одбијена због застарјелости.
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Према подацима "Веритаса", од октобра 1991. до марта 1992. године, у логорима "Рибарска колиба" у Марином Селу и "Стара циглана" у Пакрачкој Пољани, које је основала јединица за посебне намјене МУП-а Хрватске под командом Томислава Мерчепа, ликвидирано је више од 100 жртава. Ријеч је углавном о српским цивилима са подручја Пакраца, Дарувара, Гарешнице, Кутине, Бјеловара и Загреба, изван зона ратних дејстава. За злочине у Пакрачкој Пољани Жупанијски суд у Загребу је 2005. године правоснажно осудио петорицу припадника. МУП-а Хрватске /Муниба Суљића, Синишу Римца, Игора Миколу, Миру Бајрамовића и Бранка Шарића/ на казне од три до 12 година затвора, преноси Срна.
Командант јединице Томислав Мерчеп осуђен је 2017. године правоснажном пресудом Врховног суда Хрватске на седам година затвора због неспречавања незаконитих хапшења, мучења и убистава 31 цивила. Након издржане три четвртине казне, коју је повремено проводио у бањи Крапинске Топлице, пуштен је на условну слободу у марту 2020. године, а преминуо је на данашњи дан исте године.
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Током првог великог егзодуса Срба из западне Славоније крајем 1991. године, са, подручја седам општина /Дарувар, Грубишно Поље, Подравска Слатина, Пакрац, Новска, Ораховица и Вировитица/ етнички су очишћена 193 насеља, уништено је или оштећено 27 православних храмова, а ово подручје напустило је 52.320 Срба. У саопштењу се указује да се посљедице страдања виде и кроз пописе становништва, те напомиње да је у селима Кип и Клиса 1991. године живјело укупно 410 становника, од којих 277 Срба, док је према попису из 2021. године у оба села остало укупно 227 житеља.
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