Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Упокојила се Анђа Ђукановић из Братунца, рођена 7. јуна 1959. године, која је више од три деценије живјела са питањем шта се догодило са њеним супругом Иваном, чији посмртни остаци до данас нису пронађени.
Иза Анђе су остали синови Цвијетин и Микајло и кћерка Слађана, са својим породицама.
О трагичној судбини своје породице, Анђа је оставила свједочанство за Меморијални центар Републике Српске, запис о губитку супруга и животу обиљеженом вишедеценијском потрагом за истином. Њена прича забиљежена је и у филму „Свједок“, аутора Дениса Бојића.
Анђин супруг Иван, рођен 5. јула 1954. године, био је припадник Војске Републике Српске, а страдао 1993. године, током напада на српска села у околини Братунца. На Божић, 7. јануара, Ивану се изгубио сваки траг. Анђа је годинама тражила одговор о његовој судбини, обраћала се институцијама и давала ДНК узорке, али његови посмртни остаци никада нису пронађени.
У тренутку Ивановог нестанка њихови синови имали су тринаест и дванаест година, а кћерка седам. Анђа је остала сама са троје дјеце, које је подигла и извела на животни пут.
„Нисмо имали ништа. Ни тањир, ни кашику, ни кревет. Али човјек све стекне поново. Само онога кога изгубиш не можеш вратити“, говорила је.
Једна од реченица којима је описала тежину живота без сазнања о судбини супруга била је:
„Најтеже је кад немаш гроб. Немаш гдје да запалиш свијећу, немаш гдје да одеш и попричаш с њим.“
Анђа није дочекала одговор о судбини свог супруга. Њено свједочанство Меморијални центар Републике Српске сачувао је као трајни запис о страдању српских породица и судбини породица несталих. Комплетно свједочанство доступно је на сљедећем линку.
Анђa Ђукановић биће сахрањена данас, 18. новембра 2026. године. Меморијални центар Републике Српске упућује искрено саучешће породици и пријатељима.
"Нека јој је вјечан мир и покој души".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч4
Република Српска
3 ч0
Република Српска
11 ч2
Република Српска
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму