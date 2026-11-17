Аутор:АТВ редакција
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Народни посланик СДС-а Милан Петровић изјавио је да је Предсједништво ове странке већином гласова донијело одлуку да одустане од свог кандидата за Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, те да то мјесто препусти Покрету Сигурна Српска.
Истакао је да је овим потезом грубо изневјерена одлука Главног одбора странке зарад наводних "виших интереса".
"Није овдје ријеч само о једној функцији или једном кандидату. Ријеч је о принципима, повјерењу и односу према људима који годинама носе СДС на својим леђима. Јадна ли нам мајка", истакао је Петровић.
Подсјећамо, Главни одбор СДС-а је на сједници одржаној у недјељу за кандидата за делегата у Дому народа БиХ изабрао предсједника прњаворског Градског одбора странке Милана Алексића, одакле долази и Петровић.
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