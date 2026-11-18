Аутор:АТВ редакција
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Предсједништво СДС-а, већином гласова, донијело одлуку да одустане од свог кандидата за Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, те да то мјесто препусти Покрету Сигурна Српска.
Један од чланова Предсједништва СДС-а Маринко Божовић, открио је како се гласало на сједници, да како каже, "јавност не би била збуњена".
"За приједлог да СДС подржи кандидата ПСС-а за Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, у замјену за подршку ПСС-а за два кандидата СДС-а у Вијећу народа Републике Српске, гласали су:
Борис Лукета
Милан Миличевић
Јовица Радуловић
Дарко Бабаљ
Огњен Бодирога
Младен Тривуновић
Бранко Блануша
Мирјана Орашанин
Никола Ковачевић
Маринко Божовић
За приједлог да СДС самостално предложи кандидате и за Вијеће народа Републике Српске и за Дом народа БиХ, уз наставак преговора са другим политичким организацијама до самог гласања, гласали су:
Желимир Нешковић
Биљана Лукић
Важно је нагласити и да нико није гласао за приједлог да се са Небојшом Вукановићем прави посебан договор о подршци.
Свака одлука носи одређене посљедице, не само за тренутне политичке односе већ и за будућност СДС-а и цјелокупне опозиције у Републици Српској. Зато је важно да се зна ко је за шта преузео одговорност", рекао је Божовић.
О каквој тачно одговорности је ријеч није тачно познато, али СДС-ов посланик Милан Петровић је рекао да је овим потезом "грубо изневјерена одлука Главног одбора странке зарад наводних "виших интереса"".
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"Није овдје ријеч само о једној функцији или једном кандидату. Ријеч је о принципима, повјерењу и односу према људима који годинама носе СДС на својим леђима. Јадна ли нам мајка", истакао је Петровић.
Подсјећамо, Главни одбор СДС-а је на сједници одржаној у недјељу за кандидата за делегата у Дому народа БиХ изабрао предсједника прњаворског Градског одбора странке Милана Алексића, одакле долази и Петровић.
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