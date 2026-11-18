Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић сазвао је сједницу Колегијума Народне скупштине Републике Српске за 18. новембар 2026. године, са почетком у 15.00 часова.
За сједницу Колегијума предложен је сљедећи дневни ред:
1. Утврђивање приједлога дневног реда и термина одржавања Друге редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске;
2. Разно.
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