Аутор:АТВ редакција
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Колегијум Народне скупштине Републике Српске данас је заказао Другу редовну сједницу Народне скупштине за уторак, 1. децембра 2026. године.
Сједница је заказана за 10 часова.
Колегијум је утврдио Приједлог дневног реда Друге редовне сједнице:
1. Избор судије Уставног суда Републике Српске из реда српског народа – приједлог предсједника Републике;
2. Избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
3. Избор делегата у Вијеће народа Републике Српске;
4. Избор и именовање.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић затражио је од шефова клубова народних посланика и посланичких група да доставе приједлоге за формирање радних тијела: одбора и комисија Народне скупштине.
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