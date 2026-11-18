Аутор:АТВ редакција
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На мјесном гробљу у Братунцу данас је сахрањена Анђа Ђукановић која је скоро 33 године тражила и чекала одговор о судбини супруга Ивана, који је нестао на Божић 1993. године када су муслиманске снаге из Сребренице починиле злочин у српском селу Кравица.
На највећи православни празник Божић, муслимани из Сребренице под командом Насера Орића упали су у Кравицу и убили 49 Срба, 80 ранили, а седам је нестало од којих пет још није пронађено, међу којима и Анђин супруг Иван.
Ђукановићева је рођена 7. јуна 1959. године и са супругом Иваном имала је синове Цвијетина, Микајла и кћерку Слађану.
Анђин супруг Иван, рођен 5. јула 1954. године, био је припадник Војске Републике Српске и нестао је 7. јануара 1993. године.
Анђа се годинама распитивала, трагала и тражила одговор о његовој судбини, обраћала се институцијама и давала ДНК узорке, али његови посмртни остаци никада нису пронађени.
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У тренутку Ивановог нестанка, њихови синови имали су тринаест и дванаест година, а кћерка седам. Анђа је остала сама са троје дјеце.
Тог крвавог Божића, осим супруга, Анђа је остала и без куће, коју су муслимански војници опљачкали и запалили као и сву српску имовину у Кравици.
Ђукановићева је раније за Срну изјавила да је у једном дану остала без мужа и имовине коју су годинама стицали, али да се временом све стекне, само онога кога изгубиш не можеш вратити.
"Узалудно покушавам да пронађем Иванове посмртне остатке, али наилазим на опструкцију Института за тражење несталих и правосуђа БиХ, односно тужилаца који прикривају злочинце", говорила је Анђа.
Она је понављала да је најтеже када нема гроба несталог, односно погинулог.
"Немаш гдје да запалиш свијећу, немаш гдје да одеш, да се поклониш и изнесеш бол", објашњавала је Анђа, истичући да је захвална Богу што је сачувала дјецу од муслиманских зликоваца.
Анђа није дочекала одговор о судбини свог супруга.
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