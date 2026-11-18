Аутор:АТВ редакција
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Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске у четвртак, 19. новембра 2026. године, у Малој сали Народне скупштине, спровешће поступак избора електора – ад хок чланова, који ће, заједно са народним посланицима, на некој од наредних сједница Народне скупштине Републике Српске, учествовати у избору делегата у Клуб хрватског народа, Клуб бошњачког народа и Клуб осталих народа у Вијећу народа Републике Српске.
У избору електора учествоваће представници хрватског, бошњачког и oсталих народа у скупштинама општина и градова у Републици Српској, који ће гласати за листе предложених кандидата, а поступак ће бити спроведен, у одвојеним процедурама, у сљедећим терминима:
10.00 часова - избор електора из реда хрватског народа;
12.30 часова - избор електора из реда осталих народа;
15.00 часова - избор електора из реда бошњачког народа.
Изабрани електори ће, заједно са народним посланицима, формирати одговарајући клуб, који ће на некој од наредних сједница Народне скупштине Републике Српске изабрати делегате у Вијеће народа Републике Српске.
Вијеће народа Републике Српске има четири клуба делегата који броје по осам делегата из клубова делегата конститутивних народа и четири делегата у клубу делегата осталих народа, односно укупно 28 делегата.
Уколико је број делегата у Вијећу народа већи од броја народних посланика из једног народа у Народној скупштини, онда се бирају електори из реда одборника тог народа у скупштинама општина и градова у Републици Српској.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је на Првој (конститутивној) сједници, одржаној 16. новембра 2026. године, Закључке о покретању иницијативе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске:
1. Задужују се политичке странке заступљене у клубовима посланика одговарајућих конститутивних народа и Осталих или сваки члан једног од клубова посланика, укључујући и чланове изабране у складу сa чланом 11.11. став 2. Изборног закона Босне и Херцеговине, да до 23. новембра 2026. године, до 14.00 часова, предложе једног или више кандидата на листе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.
2. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да предложене листе кандидата за делегате Вијећа народа Републике Српске, у што краћем року, прослиједи Централној изборној комисији Босне и Херцеговине на поступак потврђивања и овјере.
3. Задужује се Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске да, након што Централна изборна комисијa Босне и Херцеговине потврди и овјери листе кандидата, у што краћем року припреми процедуру за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.
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