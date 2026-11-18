Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић разговарао је данас у Требињу са градоначелником Мирком Ћурићем о новим пројектима у Херцеговини и истакао спремност да актуелни буду завршени прије уговорених рокова.
Јанковић је са Ћурићем разговарао о завршетку актуелних пројеката у Херцеговини, као што су изградња источне обилазнице око Требиња, пута Љубиње-Жегуља, санацији усјека у Жудојевићима, те рехабилитацији пута Билећа-Требиње и пута према требињској болници.
"Тема састанка била је и реконструкција пута Требиње-Никшић, те изградња западне заобилазнице, дионице Дражин До-манастир Дужи-Љубово у `новом Требињу`", саопштено је из "Путева Републике Српске", преноси Срна.
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Јанковић је рекао да до краја године очекује потписивање уговора за пројекат рехабилитације пута Билећа-Требиње.
Ћурић је истакао значај изградње инфраструктуре за привредни, туристички, али и укупни развој града, те нагласио потребу за додатна улагања у путну инфраструктуру у том дијелу Републике Српске.
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